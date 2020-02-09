По состоянию на утро 9 февраля в России не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие страны, в том числе на Австралию, Японию, Южную Корею, КНДР, Сингапур, Малайзию, США, Францию, Канаду, Филиппины, Украину и Россию.

Карантин объявили не только в Ухане, но и в 15 соседних городах. В Китае изолированы 45 млн человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 9 февраля более 37 тыс. человек заразились коронавирусом, 813 умерли, выздоровели 2,7 тыс. человек.