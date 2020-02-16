Новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на территории России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора в воскресенье, 16 февраля.

Отмечается, что в результате мониторинга в стране были зафиксированы два случая заболевания среди прибывших граждан Китая, 12 февраля они были выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

«Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции», — подчеркивается в сообщении.

Всего за период мониторинга были выявлены и обследованы на весь спектр респираторных вирусных инфекций 991 человек. В регионах Дальневосточного федерального округа под медицинским наблюдением находится 521 гражданин КНР, в том числе имеющие вид на жительство в России.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По состоянию на 16 февраля число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае составляет более 1,5 тыс. человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 139 новых смертельных случаев. Число зараженных превысило 56 тыс. человек, выздоровело 5623 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с вирусом «лишь верхушка айсберга». Он полагает, что уровень заболеваемости за пределами Китая еще может вырасти.