Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за прошедшие сутки не выявлено, сообщает 25 февраля Роспотребнадзор.

По информации Государственной комиссии здравоохранения Китая, на 25 февраля в КНР зарегистрировано 77 779 случаев заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заражения (0,7%).

Наибольшее количество инфицированных отмечается в провинции Хубэй (64 786), там за день количество заболевших выросло на 499.

В большинстве случаев отмечается легкая форма заболевания. Тяжелая форма — у 11,7% заболевших (9126).

Общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев на 25 февраля. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах.

На всех пунктах пропуска через государственную границу России проводится усиленный контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарных и мобильных тепловизоров для выявления лиц с повышенной температурой тела.

Всех лиц с симптомами острых респираторных инфекций, прибывших из Китая, госпитализируют и обследуют лабораторно на все возможные возбудители ОРВИ, включая коронавирус COVID-19.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

16 февраля в Китае начали производить препарат, который может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.