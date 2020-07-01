Футбольный клуб «Оренбург» не сможет провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу против екатеринбургского «Урала» из-за ситуации, связанной с коронавирусом в команде. Игра должна была пройти в среду на поле оренбуржцев.

«Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится», — говорится в сообщении пресс-службы Российской Премьер-лиги.

Сообщается, что на данный момент у десяти представителей оренбургской команды подтверждена коронавирусная инфекция, за ними установлено динамическое наблюдение. Участие «Оренбурга» в остальных матчах будет зависеть от результатов последующих тестирований, клуб продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находясь на карантине и продолжая регулярное тестирование.

Матч Тинькофф-РПЛ «Оренбург» — «Урал» не состоится 👉https://t.co/pJ9TgYmTXd pic.twitter.com/N8TXaJqLJ9 — ФК Оренбург (@fcorenburg) July 1, 2020

Как сообщает пресс-служба «Урала», новость об отмене матча застала команду в аэропорту. РПЛ и оба клуба до последнего пытались организовать игру.

Это уже второй матч «Оренбурга», отмененный в РПЛ после возобновления чемпионата. Ранее клуб не смог провести матч 24-го тура против «Краснодара» по той же причине. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал оренбуржцам техническое поражение (0:3). При этом из-за ситуации с COVID-19 РФС отменил пункт регламента об исключении клуба из турнира за неявку на две игры чемпионата.

Чемпионат России по футболу возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.

В преддверии матчей 25-го тура РПЛ «Оренбург» и московское «Динамо» запросили предписания от Роспотребнадзора. В обеих командах ранее были отмечены массовые случаи заражения. Московскому клубу разрешили сыграть против «Сочи» основным составом, так как последние тесты игроков оказались отрицательными.