Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении.

Образцы коронавируса были найдены только в 170 смывах из исследованных более 135 тыс. с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах. Положительные находки составляют всего 0,13% от общего числа проб.