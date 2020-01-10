Специалисты Роспотребнадзора на данный момент не выявили ни одного случая пневмонии у людей, въезжающих в Приморский край со стороны Китая. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

В период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года специалисты досмотрели почти 39 тыс. лиц, прибывших из-за рубежа. Признаки инфекционного заболевания выявлены у одного. Он прибыл из Таиланда, установлено, что речь идет об обострении бронхиальной астмы.

9 января китайское центральное телевидение сообщило, что вспышку пневмонии в стране вызвал новый тип коронавируса. По словам ученых, необходимо продолжить исследования, чтобы выяснить подробности.

31 декабря стало известно, что в городе Ухань (провинция Хубэй) начали регистрировать случаи заболеваний пневмонией неизвестного происхождения. На 5 января было зарегистрировано 59 заболевших. Те, кто с ними контактировали (163 человека) находятся под наблюдением медиков.

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии. По данным Всемирной организации здравоохранения, за время эпидемии в 2002–2003 годах от заболевания умерли около 350 человек.