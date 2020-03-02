Предварительные анализы семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, показали отрицательный результат на коронавирус. Об этом сообщило правительство Приморья на официальном сайте.

Как рассказала глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, все прибывшие находятся на карантине, у них нет повышенной температуры и отсутствуют катаральные проявления.

Лабораторный контроль состояния здоровья всех изолированных пациентов проводится ежедневно, анализы российских граждан отправлены на повторное исследование в научно-исследовательский центр «Вектор» в Новосибирске.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. 19 февраля карантин был снят.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.