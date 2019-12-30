Более 70% случаев заболевания корью в России связаны с привезенной из-за границы инфекцией. Об этом 30 декабря в эфире «России 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в странах Европы, СНГ и на Украине цифры заболеваемостью корью «невероятно высокие». Находясь в окружении этих стран, Россия не может избежать завоза инфекции, добавила Попова.

«Вспышечная заболеваемость» корью в России есть и связана с отказом россиян от прививок. Вакцинация необходима, чтобы болезнь не распространялась по стране, отметила глава ведомства, медицина в РФ «очень активно работает» на это.

Ранее, в декабре, в Якутии были зарегистрирован 51 случай заболевания корью, в том числе 15 детей. Подавляющее большинство заболевших ранее отказались от прививки либо не знали свой иммунный статус. Ранее в регионе выделили средства на закупку 13 тыс. доз вакцины против кори.