Купленные через интернет лекарства можно вернуть, если они оказались некачественными, или если при продаже распространялась неверная информация, сообщается 1 мая на сайте Роспотребнадзора.

«Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что некачественным препарат является в том случае, если он не соответствует показателям, установленным нормативными документами. В то время как ненадлежащей информацией считается недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте аптеки.

27 апреля стало известно, что в марте 2019 года средняя стоимость лекарств в российских аптеках на фоне пандемии оказалась на 9% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Подорожание в связи с ажиотажем позволило аптекам получить выручку на 46% больше, чем в марте 2019 года.