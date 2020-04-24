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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, эпидпроцессы становятся менее активными, когда 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации.

Глава ведомства отметила, что при таком условии передача вируса от человека к человеку может прекратиться.

Попова добавила, что Роспотребнадзор начинает проводить популяционные исследования, которые начнутся с Москвы.

Она также подчеркнула, что с помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

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