Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ситуация обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

При подготовке к эпидемическому сезону против гриппа за счет средств федерального бюджета привито более 17,9 млн детей и 46,3 млн взрослых. Еще 9,6 млн человек были привиты за счет других источников финансирования, в том числе более 5,5 млн человек за счет работодателей. Всего в стране прививки получили около 50,5% населения.

26 декабря в Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель. Специалисты отметили, что по этой причине в некоторых странах деньги печатают на антисептической бумаге, а в Японии деньги даже можно стирать в кипятке.