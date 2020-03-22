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Анализ данных SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Исследование проводилось под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в американском Балтиморе.

Полученные данные, как отметили в Роспотребнадзоре, позволяют говорить о том, что 14-дневный карантин является разумной мерой предосторожности. При этом у 97,5% людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дней после заражения.

«На каждые десять тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», — сообщили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что благодаря точной оценке инкубационного периода заболевания можно будет лучше оценить динамику вспышки COVID-19 и разработать эффективные меры контроля.

«Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения», — отметили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 300 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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