Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.

Ведомство напомнило о необходимости строгого соблюдения рекомендаций временных ограничительных мер. Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.

«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которой мы можем только совместными усилиями. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — отметили в Роспотребнадзоре.

15 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Роспотребнадзор уполномоченным органом по учету и распределению тест-систем для диагностики инфекции нового типа. По данным ведомства в стране было проведено более 1,61 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Причем тестирование ежедневно проходят в 376 лабораториях. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются более 126 тыс. человек.

По данным Минздрава, в России зарегистрировано 27 938 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели. За минувшие сутки выявили 3448 случаев заражения, 34 человека умерли.

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