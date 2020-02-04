Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Ведомство напомнило, что рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые и может поражать любую часть организма.
Вероятность возникновения онкологии увеличивается с возрастом. В группе риска особенно люди с генетической предрасположенностью.
Для снижения риска появления рака важно придерживаться ряда мер: вести здоровый образ жизни и проходить регулярные обследования.
Роспотребнадзор напомнил, что здоровый образ жизни включает в себя физическую Активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира и снижение употребления колбас и красного мяса.
Также важно соблюдать режим сна, отказаться от таких вредных привычек как употребление алкоголя и курение.
Так, около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.
Провоцируют рак и биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.
«Прививки от онкогенных вирусов позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы. Ecли вирус не смог заразить хозяина, то и paк он вызвать тоже не сможет. Поэтому прививками от вирусов, способных вызывать рак, не стоит пренебрегать», — отмечается на сайте ведомства.
В январе канадские ученые допустили, что диабет, ожирение и онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку, несмотря на то, что они не считаются ифекционными.