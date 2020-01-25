Средняя летальность от нового коронавируса невысокая, но оставлять ситуацию без особого контроля нельзя. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры и следит за новой информацией о коронавирусе, заявила глава ведомства Анна Попова в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

«Сегодня можно сказать, что летальность невысокая, но это не позволяет нам расслабиться, абсолютно точно. Мы видим риски, видим нарастающие риски, — сказала она. — Мы очень внимательно следим за развитием ситуации, буквально в режиме онлайн контролируем всю информацию которая нам доступна, и готовимся отразить любое развитие ситуации».

Попова также пояснила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не посчитала нужным объявлять режим чрезвычайного положения по всему миру из-за отсутствия веских на то оснований.

«Все случаи выноса [вируса] за пределы [Китая] не имеют последовательного развития, это то, о чем говорят эксперты, и что наблюдаем мы. Сегодня есть система диагностики, и она себя оправдывает», — сказала глава Роспотребнадзора, добавив, что следующая встреча экспертов ВОЗ запланирована в течение двух недель.

Она напомнила, что в России идет работа над созданием вакцины, однако "точка достижения результата пока по времени не определенна". При этом не стоит пренебрегать правилами профилактики любой вирусной инфекции.

«На бытовом уровне сегодня нужно соблюдать те же правила, что мы соблюдаем для профилактики гриппа. У нас ведь сегодня и гриппозный период, нет еще превышения эпидпорога в России, но он будет непременно Меры — это чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты, не посещать массовые мероприятия», — рассказала Попова, отметив, что инкубационный период длится порядка 14 дней.

По данным информационного портала "Ванъи", ведущего круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330.

Видео дня. Можно ли подхватить коронавирус через посылку