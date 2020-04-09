Для выявления у человека коронавируса достаточно одного положительного теста. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил журналистам замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

«Достаточно одного теста, если он проведен правильно, чтобы понять, есть инфекция у человека или нет», ― сказал он.

Также Смоленский добавил, что во время выписки необходимо получить два отрицательных теста на наличие коронавируса с определенным временным промежутком.

Ранее в этот день стало известно, что Роспотребнадзор провел в России более 1 млн тестов на коронавирус. При этом отмечалось, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в данный момент находятся 171 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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