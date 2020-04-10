Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщил на своем сайте Роспотребнадзор.

COVID-19 передается от человека к человека воздушно-капельным и контактным путем, поэтому медицинская маска может выступать одной из мер профилактики защиты, говорится в сообщении.

ВОЗ выпустил новые рекомендации по использованию масок, их Роспотребнадзор также разместил на своем сайте. Согласно им, если человек находится в тесном контакте (в пределах 1 метра) с другим человеком, который имеет признаки респираторного заболевания (кашель, чихание) необходимо носить маску, но этой меры недостаточно. Для лучшей защиты ношение маски надо сочетать с гигиеной рук и другими мерами профилактики.

При этом специалисты отмечают, что неправильное ношение маски может снизить ее эффективность. При отсутствии показаний она может увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности. А это в свою очередь приведет к пренебрежению другими важными мерами.

Ранее на этой неделе стало известно, что в ходе экспериментов, проведенных международной группой ученых, было доказано, что использование медицинских масок может снизить темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19,.

6 апреля правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.