Роспотребнадзор назвал лучший способ защитить детей от коронавируса: ведомство рекомендует поощрять детей за регулярное мытье рук. Документ «О рекомендациях как говорить с детьми о коронавирусе» размещен ко Всемирному дню ребенка, 20 ноября, сайте федеральной службы

«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний — это просто поощрять регулярное мытье рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы», — поясняется в сообщении.

Также в рекомендации отмечается необходимость для детей соблюдать привычный распорядок дня.

«Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей», — предупредили в ведомстве.

Также в документе призвали объяснять ребенку правду о вирусе доступным для него языком. Если же дети слишком маленькие и не слышали о пандемии, лучше вовсе «не поднимать эту тему».

Ранее россияне раскрыли побочные эффекты вакцины от COVID-19: после прививки может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса.

19 ноября производители отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.