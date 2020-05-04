В России били проведены свыше 4,3 млн тестов на COVID-19. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила пресс-служба Роспотребадзора.

«В Российской Федерации проведено более 4,3 млн тестов на коронавирус», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Также в ведомстве отметили, что за последние сутки было сделано порядка 83 тыс. тестов.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 217 тыс. россиян.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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