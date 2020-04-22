В настоящее время в России около 145 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 145 тыс. человек», ― говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за прошедшие сутки было проведено 109 тыс. тестов на наличие коронавируса.

Ранее в этот день замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, почему среди заболевших COVID-19 россиян превалируют молодые люди. Он объяснил это тем, что молодые россияне хуже пожилых граждан соблюдают меры по самоизоляции. При этом Семенов указал, что инфицированию подвержены все возрастные группы пациентов, независимо от страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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