Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, по данным на 9 апреля, находятся около 162 тыс. человек. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В России проведено более 1,09 млн тестов на коронавирус.

9 апреля Роспотребнадзор сообщил об 1 млн проведенных тестов на коронавирус и 171 тыс. человек под наблюдением. Днем ранее под наблюдением находились более 180 тыс. человек.

По официальным данным на 9 апреля, общее число заболевших в России составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698. В Подмосковье зафиксировано 748 случаев заболевания.

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