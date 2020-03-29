В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 182 702 человека. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 273 426 человек, по состоянию на 28.03.2020 под контролем остаются 182 702 человек», — сказано в сообщении.

Кроме того, для «клинически здоровых лиц», у которых нет возможности самоизолироваться, в регионах предусмотрено 315 обсерваторов, из которых на данный момент развернуто 157. Сейчас там размещены 1243 человека.

Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены тест-системами для выявления инфекции. По состоянию на 28 марта было проведено более 263 тыс. лабораторных исследований, включая материалы людей, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Накануне сообщалось, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 166 739 человек.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве. Еще один инфицированный скончался в Боткинской больнице Санкт-Петербурга, однако позже стало известно, что предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.