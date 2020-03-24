Более 93,6 тыс. человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 149754 человека, по состоянию на 23.03.2020 под контролем остаются 93 677 человек», — говорится в заявлении.

Кроме того, в стране было проведено 185 918 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России обеспечены диагностическими тест-системами.

В целях организации и проведения противоэпидемических мер Роспотребнадзором суммарно издано более 200 нормативных, методических и рекомендательных документов.

Ранее в этот же день стало известно, что новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определить вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента и предсказать дальнейшее течение заболевания.

23 марта Роспотребнадзор заявил, что изменит схему окончательного подтверждения подозрительных результатов тестов на новую коронавирусную инфекции.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение двух недель к диагностике новой коронавирусной инфекции подключатся 15 референс-центров в регионах России.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.