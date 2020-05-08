Роспотребнадзор направил в российские субъекты методические рекомендации для определения показателей для поэтапного снятия ограничений, введенных против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, методика оценки готовности региона к выходу из ограничительных мер включает в себя оценку коэффициента распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции), свободный коечный фонд и охват тестированием.

В Роспотребнадзоре отметили, что для каждого региона период выхода из ограничений, а также его продолжительность будут индивидуальными. При этом режим самоизоляции на всех этапах снятия мер для людей с высоким риском будет обязательным.

Гостиницы и отели, предположительно, откроются только на третьем этапе снятия ограничений. Тогда же планируется возобновление работы всех образовательных учреждений и мест отдыха населения (в том числе парков и скверов).

В ведомстве отметили, что формат удаленной работы сохраняется на всех этапах выхода из ограничений при возможности функционирования предприятия в данном формате. Остается в силе соблюдение масочного режима в общественном транспорте и на местах работы, а также соблюдение дезинфекционного режима и социальной дистанции.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин своим указом продлил карантинные меры в столице до 31 мая. До конца этого месяца не будут работать предприятия торговли, общепита, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Также пока останутся закрытыми рестораны, театры и спортивные сооружения.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая. Проведение массовых мероприятий запрещено, передвигаться на транспорте можно только при наличии цифрового пропуска.

По состоянию на 8 мая в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 187 859 человек. 26 608 пациентов вылечились, 1723 человека скончались.

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