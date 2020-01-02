Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. В связи с этим в суды направлены более 200 материалов, сообщается на сайте ведомства 2 января.

По результатам проверок вся продукция изъята изъята из оборота.

Общая сумма штрафов за реализацию запрещенных товаров составила более 3 млн рублей.

В Роспотребнадзоре также отметили, что только за два дня 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года было обнаружено более 8 тыс. единиц запрещенной некурительной никотиносодержащей продукции.

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс.

24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. Помимо этого, премьер поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.

23 декабря Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Сенаторы хотят приостановить продажу снюсов до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые могут вступить в силу в 2020 году. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.