Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал о правилах выбора и эксплуатации пиротехнических изделий. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 22 декабря, сообщении на сайте ведомства.

«Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо. При отборе фейерверков не следует брать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем», — предостерегает Роспотребнадзор.

Также рекомендуется хранить пиротехнику в сухом месте и в оригинальной упаковке. Нельзя держать фейерверки во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30 градусов), а также вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ и рядом с обогревательными приборами.

Ранее, 14 декабря, Роспотребнадзор опубликовал правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции. В частности, в памятке говорится, что алкоголь, купленный через интернет и в местах несанкционированной торговли, может нанести вред здоровью и жизни.