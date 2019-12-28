В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественную косметику и парфюм. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь рекомендуется не покупать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах без фирменного названия.

Не стоит приобретать и товар, качество и безопасность которого продавец не может подтвердить документально.

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке должно говориться о назначении продукции, условиях и правилах ее хранения, стоять срок годности, также должна быть представлена информация об ингредиентах и противопоказаниях к применению.

Помимо этого, маркировка должна содержать данные о наименовании производителя и его местонахождении.

«Перед покупкой парфюмерии нужно ознакомиться с ее запахом, используя одноразовую тест-полоску. Декоративную косметические средства стоит протестировать, нанося на тыльную сторону ладони», — отмечается в рекомендациях.

В ведомстве добавили, что наносить косметику на глаза и лицо из общих тестеров может быть небезопасно.

24 декабря Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. При выборе продукта стоит учитывать, что икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные.