В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребенка на Новый год.

Как сообщается на сайте ведомства, одежда «должна отвечать общим гигиеническим требованиям». Комплекс показателей включает в себя интенсивность запаха, воздухопроницаемость и гигроскопичность.

Кроме того, необходимо обращать внимание на маркировку одежды. Она должна содержать сведения о материалах, товарный знак, страну и дату изготовления, а также символы по уходу.

Наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей и не должны вызывать аллергию и дискомфорт.

«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка… Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», — говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что шлемы и маски должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.

Ранее стало известно, что инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре. По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов.