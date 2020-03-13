Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как улучшить качество сна.

«Установите для себя постоянный режим сна, избегайте употребления тяжелой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до сна, исключите кофеин минимум за шесть часов до сна. Регулярная физическая активность (только не непосредственно перед сном), удобные постельные принадлежности, комфортная температура в спальне», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Специалисты советуют отказаться от просмотра телевизора и от электронных гаджетов в кровати. Также необходимо проветривать комнату перед сном и использовать светонепроницаемые шторы.

В Роспотребнадзоре отметили, что хороший сон включает в себя три элемента: продолжительность (она должна быть достаточной для того, чтобы проснувшись, вы чувствовали себя отдохнувшим и бодрым), непрерывность (все периоды сна должны быть плавными, без фрагментации) и глубина (сон должен быть достаточно глубоким, чтобы вы успели восстановиться).

На сегодняшний день проблемы сна представляют собой глобальную эпидемию, которая угрожает здоровью и качеству жизни почти 45% населения мира. Ведомство отмечает, что большинство нарушений сна можно предотвратить или вылечить, но менее трети страдающих ими обращаются за профессиональной помощью.

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