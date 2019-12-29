Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия. Советы опубликованы на сайте ведомства 29 декабря.

В первую очередь рекомендуется обращать внимание, кто является «продавцом» билета. Все официальные посредники указаны на сайте организаций. Оплата их услуг как правило не должна превышать 10% от стоимости билета. При возврате, потребитель получает обратно только его стоимость. Также важно, чтобы цена на билете не отличалась от указанной на сайте организации, а все элементы его оформления должны быть размещены на сайте.

Полная стоимость билета возмещается посетителю в случае отмены или переноса мероприятия, или если гость решил отказаться от посещения мероприятия за 10 дней до его проведения. Половина от цены возмещается менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней. Треть от стоимости можно вернуть за три-пять дней до мероприятия.

«В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией зрелищного мероприятия по причинам, менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Раннее, в Роспотребнадзоре дали советы по выборы косметики и парфюмерии. В ведомстве рекомендовали не покупать продукцию на улице у продавцов, которые не могут подтвердить документально его качество.