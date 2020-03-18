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Роспотребнадзор посоветовал россиянам старше 60 лет, находящимся в группе особого риска из-за возможного распространения коронавируса, реже посещать магазины, МФЦ, банки и торговые центры. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

«Люди старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония. Постарайтесь реже посещать общественные места, по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — говорится в сообщении.

В ведомстве советуют попросить близких или сотрудников социальной службы о помощи в оплате коммунальных услуг, приобретении продуктов питания и необходимых товаров дистанционно. Роспотребнадзор напоминает, что нужно чаще мыть руки с мылом после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Также не следует трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза.

«Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию», — добавили в ведомстве.

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