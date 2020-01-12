Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.

Ведомство отметило, что чаще всего причиной развития необратимого прогрессирующего расстройства головного мозга, являющегося причиной 60–70% случаев развития деменции, являются генетическая предрасположенность и возраст. Однако ученые установили связь недуга с факторами окружающей среды и образом жизни.

Поэтому снизить риск появления болезни могут полноценный сон, умение справляться со стрессом, регулярная умственная деятельность, социальная активность и регулярные физические нагрузки.

Последние помогают не только предотвратить заболевание, но и замедлить его развитие.

«Физическая активность помогает мозгу не только сохранить кровоток, но и увеличивать количество химических веществ (нейромедиаторов), которые защищают мозг», — отметили в Роспотребнадзоре.

Людям старше 65 лет специалисты советуют уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю или 75 минут при условии высокой интенсивности. Каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

9 января ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов рассказали, как продлить жизнь на 10 лет. По их словам, для этого достаточно исключить пять основных факторов риска для здоровья.