Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий. Пить надо умеренно и уж тем более не на голодный желудок.

На алкоголе лучше не экономить, нельзя покупать спиртное в сомнительных местах и по слишком низкой цене. Так велик риск купить суррогат и в лучшем случае угодить в больницу, пишет ТАСС. Смертельные случаи от отравления алкоголем регистрируются ежегодно.

В Минздраве меж тем считают, что в Новый год вполне можно обойтись и без алкоголя. Это праздник, от которого ждут чего-то большего, чем еды и напитков. Оба ведомства согласны, что не стоит ставить на стол детское шампанское, чтобы не пропагандировать потребление алкоголя среди детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что минимальные розничные цены на коньяк, водку, бренди и ликёроводочные изделия вырастут с 1 января 2020 года. Цена бутылки водки объёмом 0,5 литра будет начинаться с 230 рублей, что на 7% выше действующей нормы.

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