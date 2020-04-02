В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно покупать продукты в магазинах и дистанционно в условиях пандемии коронавируса.

Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства 2 апреля, не стоит запасаться продуктами сверх необходимого. Специалисты напомнили, что магазины работают бесперебойно, и дефицита продукции нет. А вот в залежалых крупах и орехах могут завестись моль и другие вредители.

Роспотребнадзор посоветовал покупать продукты, предварительно продумав сбалансированный рацион, чтобы не набирать лишних кило на карантине, и напомнил о средствах защиты при выходе из дома.

«В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках», — говорится в рекомендациях.

Отмечается, что лучше в первую очередь выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары из холодильников стоит взять в последнюю очередь.

Отдавать предпочтение в условиях пандемии стоит запакованным продуктам, особенно, если их употребление планируется без термической обработки. Важно также не забывать о проверке сроков годности и условий хранения продукции.

При заказе продуктов и готовой еды удаленно тоже стоит соблюдать гигиену.

«Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру», — отметили в Роспотребнадзоре.

Также стоит обращать внимание на способ доставки, так как скоропортящуюся пищу должны привезти в сумке холодильнике или в термопакете.

Кроме того, продукты должны быть свежими, в противном случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

Накануне специалисты ведомства рассказали, как правильно обрабатывать продукты из магазина, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.