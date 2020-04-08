Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для школьников на дистанционном обучении. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Для достаточного естественного освещения рабочее место ребенка рекомендуется установить у окна, причем для правши стол необходимо поставить слева от окна, а для левши — справа. Однако даже при хорошем освещении не стоит забывать про настольную лампу.

Если на рабочем столе есть компьютер, то его монитор должен стоять прямо перед глазами, чтобы ученику не приходилось к нему поворачиваться. Экран следует расположить на расстоянии 60–70 см от глаз.

Следить нужно и за мебелью, она должна соответствовать росту ребенка. Стул должен стоять так, чтобы между грудью ребенка и столом было расстояние, равное ширине его ладони.

Книги на столе лучше поставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз, чтобы снять нагрузку на шейный отдел и позволить ребенку держать голову прямо. Кроме того, это предотвратит развитие близорукости, напоминают в ведомстве.

Чтобы избежать переутомления, каждые 30–45 минут ребенку следует отвлекаться от учебы и проводить физкультминутку, а также делать гимнастику для глаз.

С 23 марта российские школы в рамках экстренных мер по борьбе с коронавирусом ушли на каникулы до 12 апреля, студенты переведены на дистанционный режим обучения.

3 апреля замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что школы и колледжи всех субъектов РФ с 6 апреля должны возобновить дистанционное обучение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 7 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 349 821, при этом скончались 74 820 человек, из больниц выписаны 286 877 человек.

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