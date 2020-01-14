Единственным надежным способом защититься от вируса гриппа является вакцинация. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 14 января. Тем же, кто по каким-либо причинам не может сделать прививку, необходимо придерживаться ряда рекомендаций.

Прежде всего нужно оптимизировать режим труда и отдыха. Он должен предусматривать достаточное время для сна, работы, отдыха и приема пищи.

Также рекомендуется сбалансировать рацион питания, так как дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов является основной причиной ослабленного иммунитета и, как следствие, — заражения вирусами гриппа и ОРВИ. Необходимо включить в свой рацион темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. Они обязательно должны содержать антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

Кроме этого, профилактика заражения гриппом включает в себя регулярные тренировки и физические упражнения, пишет «Газета.ру». Они способствуют укреплению иммунной системы, благодаря чему организм легко справляется с воздействием респираторных вирусов.

Люди, которые регулярно испытывают повышенную эмоциональную нагрузку и стресс, более подвержены простудам, так как имеют ослабленный иммунитет.

Роспотребнадзор также рекомендует отказаться от курения и других вредных привычек, которые оказывают отрицательное воздействие на защитные силы организма и работу дыхательных органов. Как правило, курильщики более подвержены инфекциям и чаще простужаются, чем те, кто не курит.

В периоды эпидемии необходимо после каждой поездки в общественном транспорте мыть руки с мылом либо пользоваться влажными салфетками или антибактериальным гелем. При недомогании необходимо надеть медицинскую маску, чтобы исключить распространение инфекции среди окружающих. Если же заболевания избежать не удалось, необходимо воздержаться от посещения работы, так как важную роль в передаче инфекции играют люди, переносящие заболевание «на ногах».

Ранее 14 января Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Ситуация обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.