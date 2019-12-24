Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и хранить красную икру. Рекомендации опубликованы 24 декабря на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – ценный пищевой продукт, богатый легкоусвояемыми белками, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами и жирными кислотами.

При выборе продукта стоит учитывать, что икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные. Они не должны иметь пленок и трещин. При этом должны обладать ядром.

Если икра истекает соком, а икринки мятые, это говорит о том, что продукт размораживался. Цвет может различаться в зависимости от породы рыбы и степени зрелости. Например, у форелевой икры желтоватый оттенок.

Запах хорошей икры – слабый и слегка копченый. Яркий окрас и сильный селедочный аромат говорит об испорченности продукта или о том, что икра искусственная.

В горячей воде натуральная икра имеет свойство немного белеть и опускаться на дно. Искусственная – растворится.

В Роспотребнадзоре также призвали обращать внимание на упаковку и внимательно изучать этикетку.

«В нашей стране красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

На банке обязательно должна быть указана дата изготовления, номер завода, номер и индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри.

Подделку выдает некачественная полиграфия и отсутствие подробной информации об изготовителе. Кроме того, крышка банки не должна проминаться или быть вздутой.

Не рекомендуется приобретать икру, в составе которой есть добавка Е-239 (уротропин). С 2010 года она была запрещена, так как в кислой среде желудка из нее выделяются ядовитые вещества (формальдегиды).

Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре от +2…+6 градусов, желательно в стеклянной таре.

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