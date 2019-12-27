Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не нанеся вред собственному здоровью. Советы опубликованы на сайте ведомства в пятницу, 27 декабря.

Россиян призвали чаще мыть руки и поверхности для приготовления еды, не допускать обезвоживания, в меру употреблять алкогольные напитки, а также больше двигаться.

При приготовлении праздничного ужина необходимо следить за тем, чтобы блюда доводились до необходимой температуры, быстро их охлаждать, а также не допускать перекрестного загрязнения продуктов.

Сам ужин лучше всего начать с нежирных белковых блюд и свежих овощей и зелени. Также рекомендуется ограничить употребление традиционных новогодних закусок (колбасы, сыра, икры, соленой рыбы). Кроме этого, необходимо не забывать о сроках хранения приготовленных блюд.

Роспотребнадзор уточняет, что чувство жажды легко спутать с голодом, поэтому рекомендует больше пить, при этом отдать предпочтение употреблению чистой воды, сокам и морсам без сахара либо с небольшим его содержанием.

Также в ведомстве советуют не только одеваться по погоде, но выбирать многослойность, так как в сравнении с одним теплым предметом верхней одежды несколько слоев легкой одежды лучше сохраняют тепло.

26 декабря специалист инспекции по качеству питания Валентина Семенова рассказала о сроках хранения новогодних салатов. По ее словам, все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям, так как после смешивания ингредиенты не подвергаются никакой обработке. Незаправленные салаты могут храниться до 24 часов, а срок годности «слоеных» блюд, таких как сельдь под шубой и мимоза, меньше на шесть часов.