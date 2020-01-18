Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике обморожений, опубликованных на сайте ведомства в субботу, 18 января.

Накануне Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби. Отмечается, что крещенские купания могут быть опасны для ряда граждан, в том числе для детей. Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки из-за возрастных физиологических особенностей не способен защитить детский организм от переохлаждения. В результате купание может спровоцировать различные заболевания, в том числе цистит и воспаление легких.

Кроме того, купаться в проруби не рекомендуется беременным женщинам и пожилым людям. Категорически противопоказано купание в ледяной воде людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы.