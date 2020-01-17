Крещенские купания могут быть опасны для ряда граждан, в том числе для детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По информации ведомства, тонкий слой подкожно-жировой клетчатки из-за возрастных физиологических особенностей не способен защитить детский организм от переохлаждения. В результате купание может спровоцировать различные заболевания, в том числе цистит и воспаление легких.

Кроме того, купаться в проруби не рекомендуется беременным женщинам и пожилым людям. Категорически противопоказано купание в ледяной воде людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы.

У больных людей купание в проруби может вызвать спазм или внезапную остановку сердца от резкого перепада температур. Отмечается, что для мужчин крещенские купания могут стать причиной развития простатита, а у женщин — причиной развития заболеваний мочеполовой системы.

Роспотребнадзор посоветовал проконсультироваться с врачом на наличие медицинских противопоказаний перед погружением в прорубь. Отмечается, что в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, которые перенесли инфаркт или инсульт.

16 января сообщалось, что на Крещение в Москве будут дежурить больше 500 сотрудников МЧС, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) и подведомственных учреждений.