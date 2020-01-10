Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

По словам специалистов Роспотребнадзора, разговор по телефону должен длиться не более двух минут, а минимальная пауза между беседами должна составлять не менее 15 минут. Держать трубку нужно за нижнюю ее часть, вертикально и на небольшом расстоянии от уха. Отмечается, что затухание радиоволн происходит пропорциально квадрату пройденного расстояния, таким образом отодвинув телефон от уха на сантиметр можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза.

«Подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте. В то же время через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня. Моментально прикладывать телефон к уху бессмысленно еще и потому, что первый длинный гудок появляется не сразу», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве не рекомендуют класть телефон рядом с собой во время сна, держать его в кармане брюк, на груди, поясе или нагрудном кармане. В Роспотребнадзоре советуют ограничить использование телефонов детьми, так как это создает напряжение на растущие кисть и пальцы, что может вызвать различные нарушения костей и суставов и негативно повлиять на зрение.

Накануне Роспотребнадзор назвал искусственные трансжиры основной опасностью еды из ресторанов быстрого питания. Они могут нанести удар по сердечно-сосудистой системе и вызвать воспалительные процессы в организме.