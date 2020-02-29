Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей о профилактике профессиональных заболеваний.

В ведомстве заявляют: чтобы избежать физических перегрузок и их последствий, надо оптимизировать условия труда. Особую значимость имеют рациональные режимы труда и отдыха.

«Рациональный режим, помимо перерыва на обед, должен включать регламентированные перерывы, общая продолжительность которых должна быть не менее двух–трех перерывов по 15 минут каждый… Перерывы следует заполнять производственной гимнастикой, направленной на расслабление основных работающих мышц, проведение самомассажа рук», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Также важно создать благоприятный микроклимат рабочей среды для сотрудников. Для этого необходим контроль за температурой, влажностью и циркуляцией воздуха в рабочих помещениях.

Для предупреждения физического и психического перенапряжения рекомендуется сделать особый акцент на оборудование рабочего места.

Тем, кто долго работает за компьютером, специалисты ведомства советуют во избежание синдрома сухого глаза ставить монитор не ближе чем 45 см от глаз, верхняя точка монитора должна быть не ниже уровня глаз. В темное время суток работать с компьютером, где единственным источником света является монитор, нельзя. Избежать неприятных ощущений, связанных с глазами, возможно, если раз в полчаса отвлекать взгляд от экрана и делать гимнастику для глаз.

В январе Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ.