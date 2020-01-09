Искусственные трансжиры являются основной опасностью еды из ресторанов быстрого питания. Они могут нанести удар по сердечно-сосудистой системе и вызвать воспалительные процессы в организме. Соответствующая информация опубликована в четверг, 9 января, на сайте Роспортебнадзора.

По данным ведомства, трансжиры встречаются в молочных продуктах и мясе, но при ограниченном потреблении они не представляют опасности, сообщает телеканал «360».

При этом промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, в большом количестве находящиеся в фастфуде, очень вредны для здоровья.

Они повышают уровень холестерина в крови, а также могут повреждать внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Кроме этого, они провоцируют развитие диабета второго типа и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Москва 24».

В современной жизни не получится полностью избежать употребления трансжиров, так как они содержатся в заменителях сливочного масла, хлебобулочных изделиях, жареной курице и рыбе, гидрогенизированных растительных маслах, картофельных и кукурузных чипсах, заменителях молока и многих других продуктах, пишет «Газета.ру».

Тем не менее их попадание в организм можно значительно снизить, отказавшись от бургеров, картошки фри и другого жареного фастфуда. Эксперты посоветовали внимательнее изучать состав продукта и особое внимание обращать на его ингредиенты, передает НСН.

1 января Роспотребнадзор напомнил, что традиционные новогодние салаты хранятся не более 18 часов без заправки и не более 12 часов с заправкой.