Правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора. Должность занял Анзор Музаев.

Соответствующее распоряжение вступило в силу 13 февраля, сообщается на сайте ведомства. Ранее Музаев был заместителем руководителя службы.

Прежний глава ведомства Сергей Кравцов перешёл в Министерство просвещения.

Накануне, 11 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Одеса Байсултанова на должность заместителя министра спорта, сообщал NEWS.ru. Байсултанов более 20 лет работал в органах власти ЧР, а с 2007 по 2012 год возглавлял правительство Чечни.

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