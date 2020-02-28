Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие образовательной лицензии у Московского гуманитарного института. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 28 февраля, сообщении на официальном сайте ведомства.

Во время совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля российский лидер Владимир Путин призвал продолжить работу по ликвидации вузов-«пустышек». Он призвал сделать это «как можно быстрее», в то же время «качественно и предельно ответственно».

По словам Путина, образовательные учреждения сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Ситуация является «серьезным вызовом для сбалансированного развития» России, но «расселить» вузы по всей территории в административном плане было бы ошибкой.