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Рособрнадзор, несмотря на продление нерабочих дней до 30 апреля, не планирует еще один перенос старта единого госэкзамена, продолжается работа над проектом расписания, согласно которому первый экзамен пройдет 8 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к гражданам страны сообщил, что режим нерабочих дней из-за COVID-19 продлен до 30 апреля.

«В настоящее время прорабатывается проект расписания, которым предусмотрено начало проведения ЕГЭ в 2020 году 8 июня», — сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена перенесены, они начнутся 8 и 9 июня соответственно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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