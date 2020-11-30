Власти не планируют сокращать число сдаваемых предметов в рамках Единого государственного экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там также подчеркнули, что на сегодняшний день желающие могут сдавать «любое количество предметов по выбору».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рособрнадзоре заявили о намерении сократить число сдаваемых на ОГЭ предметов с четырёх до трёх.