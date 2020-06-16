Выпускникам, сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ), не обязательно будет надевать маску и перчатки во время сдачи. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Рособрнадзоре.

«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках», — сказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире передачи «Вести» на телеканале «Россия-1».

Из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу ЕГЭ был перенесен на более поздний срок. Расписание экзаменов публиковал Рособрнадзор. В ведомстве отмечали, что сдать ЕГЭ дистанционно невозможно, так как в этом случае нельзя провести объективную оценку в одинаковых для всех условиях.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал школьникам приходить на экзамен в масках и перчатках, хоть это и не является обязательным требованием.