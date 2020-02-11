Российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорт» выполнит контракты на поставки продукции военного назначения иностранным заказчикам, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом говорится в релизе, поступившем в «Известия» 11 февраля.

Препятствий, мешающих компании своевременно выполнять свои контрактные обязательства, нет, отмечается в сообщении. Компания изучает эпидемиологическую обстановку с коронавирусом во всем мире и контактирует со своими сотрудниками за рубежом.

«Десятки российских специалистов в разных странах задействованы в приемке-передаче российской продукции военного назначения, поставляемой по контрактам АО «Рособоронэкспорт», — подчеркнули в компании. Всем даны рекомендации и обеспечены условия безопасного пребывания.

Сценарии развития ситуации, в котором может быть отменены ранее утвержденные поставки, не рассматриваются. Все возможные корректировки сроков будут обсуждаться с заказчиками.

Накануне в компании отметили, что эпидемия коронавируса 2019-nCoV может негативно сказаться на реализации контракта на поставку Китаю российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». С китайскими партнерами ведутся переговоры по принятию конкретных мер в зависимости от ситуации.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань провинции Хубэй в Китае в конце декабря. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, погибли 1016.