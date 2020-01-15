Рослесхоз призвал россиян сдавать ели, сосны и пихты на переработку, а не отправлять на помойку после новогодних праздников. Сообщение опубликовано на сайте ведомства в среду, 15 января.

Акции по утилизации елок проходят во многих регионах. Так, в Москве в рамках акции «Елочный круговорот – 2020» открылось 379 пунктов приема деревьев. Работать они будут больше месяца — до 1 марта включительно. Жители Подмосковья могут сдать ели для переработки в щепу на лесопожарных станциях ГАУ МО «Центрлесхоз» до конца января. Найти пункт в своем городе можно на сайте Рослесхоза.

Переработанную древесину будут использовать в лесных питомниках, поскольку хвойные деревья содержат много витамина С и используются в качестве пищевой добавки. Также из них создают живые изгороди и подстилки для обитателей зоопарков.

Кроме того, щепу из хвойных деревьев используют для озеленения, потому что натуральная мульча удерживает влагу в почве в засушливые периоды, а зимой защищает ее от переохлаждения.

«Также собранные хвойные перерабатывают в топливные брикеты — один из экологически чистых видов топлива, не имеющих в своем составе выделяющихся при горении вредных веществ», — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на деревьях не должно быть мишуры и елочных украшений, а также упаковочных материалов.

10 января сообщалось, что в Московском зоопарке начали принимать ели и сосны, которые не продали во время новогодних праздников на городских елочных базарах. Деревья используют для обогащения среды обитания и рациона животных.